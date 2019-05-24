تستعد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لأكثر من 4 فعاليات في شهر يوليو المقبل.

مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" المقرر عقده يومي 27 و28 يوليو في مدينة شرم الشيخ، أحد تلك الفعاليات، حيث يقام بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ويجري حاليا التنسيق والإعداد له.

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر، المستثمرين المصريين بالخارج، وسيتم خلاله عرض الخريطة الاستثمارية لمصر، وتناول المشاكل المتعلقة بها للوصول إلى السبل المناسبة لحلها، بالإضافة إلى إيجاد فرص مختلفة للاستثمار فى شتى المجالات.

وتعقد وزارة الهجرة مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، يومي 12 و13 يوليو بالقاهرة، استجابة لمطلب عدد كبير من المصريين فى الخارج من ممثلي الكيانات بعقد منتدى تزامنًا مع الإجازة الصيفية حتى يتمكنوا من المشاركة.

ويهدف المؤتمر إلى الاستماع لاستفساراتهم ومقترحاتهم وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، في استكمال لما بدأته الوزارة من نهج في خلق جسور من التواصل المباشر.

ويعد المؤتمر، هو الدورة الثانية لمنتدى "في أجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، المخصص للكيانات، والذي أطلقته الوزارة بعنوان "سجل كيانك".

كما يقام "برنامج المعسكر" في مدينة شرم الشيخ، والذي سيتم تنظيمه للعائلات المصرية بالخارج، التي تزور مصر، في الفترة من 19 حتى 23 يوليو الجاري، لتعميق العلاقات بينهم، ودعم القيم المصرية الأصيلة.

ويشمل برنامج المعسكر، زيارة إلى المناطق الطبيعية والجبلية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، بحضور المشاركين من أمريكا، وكندا، وأستراليا، وألمانيا، والإمارات، والكويت، وإيطاليا وغيرهم، حيث يتفرغ الأطفال للاستمتاع بالطبيعة الخلّابة بعيدًا عن أي وسائل إليكترونية سواء الهواتف أو الكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تُعد وزارات "الهجرة والثقافة والآثار والتضامن الاجتماعي" لفعاليات برنامج الاحتفال بشهر الحضارة والتراث المصري فى كندا خلال يوليو المقبل، وذلك بمجرد صدور القرار النهائي من برلمان أونتاريو الكندي عقب الانتهاء من مناقشته، وهو الذي يُمكِّن الجالية المصرية من الاحتفاء بوطنهم بشكل رسمي، ويعد امتدادا للاحتفالات بذكرى ثورة يوليو المجيدة والتي تخلد ميلاد مصر كجمهورية مستقلة.

ويأتي إقامة شهر للحضارة والتراث المصري في كندا كثمرة لجهود النائب شريف سبعاوي عضو البرلمان الإقليمي في أونتاريو، وأول نائب برلماني مصري هناك، ومساندة الوطن لجهود أبنائه في الخارج والهادفة إلى تعزيز العلاقات بين وطنهم الأم والبلاد التي يقيمون بها، وكذا للاستفادة منه للترويج للدولة المصرية ثقافيا وتراثيا وحضاريا ويروي حكاية مصر الجديدة، فضلا عن تضافر الجهود لإخراج صورة مصر الحقيقية وسعيها الدائم للتواصل مع أبنائها في الخارج.