قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن عدم نجاحها في المهام التي أوكلت إليها عندما تولت المنصب كان شيئا محبطا بالنسبة لها، موضحة: "الأمر محبط لأنني لم أحقق ما كنت أسعى إليه وأتمنى لخليفتي أن يعمل على استلام دفة البلاد ليجد إجماعا في البرلمان وهو الذي فشلت في تحقيقه".

وأضافت ماي، خلال كلمتها للشعب البريطاني، أنه يجب توحيد كل الأطراف للوصول لإجماع من شأنه رفعة البلاد والوصول لحل مشترك، موضحة أنها فخورة بالعمل الذي قامت به خلال الـ3 سنوات الماضية، بينما استمرار العجز لإنهاء عملية التقشف وخلق وظائف ونقل البلاد لحالة من الازدهار.