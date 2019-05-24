يشبهه البعض بـ ترامب.. 11 معلومة عن بوريس جونسون خليفة ماي المحتمل

بعد 34 شهرا من الضغوطات، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، استقالتها من رئاسة الحكومة، محددة جدولا زمنيا لخروجها من الحكومة والحزب على خلفية أزمة "بريكست".

وتحدث كثير من وسائل الإعلام البريطانية على أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ربما يكون المرشح الأوفر حظا لخلافة "ماي".

وتستعرض "الوطن" في النقاط التالية بعض المعلومات حول خليفة "ماي" المحتمل.

- ولد عام 1964 لفنانة إنجليزية ووالده عمل في البنك الدولي ثم البرلمان الأوروبي.

- شغل منصب عمدة لندن عام 2008 بعد هزيمة كبيرة فيها لحزب العمال.

- أصبح عضوا في البرلمان البريطاني عام 2015.

- شغل منصب وزير الخارجية قبل استقالته بسبب أزمة "بريكست".

- معروف بأفكار اليمينية المتطرفة.

- معروف بتصريحاته الساخرة الاستفزاية إلى جانب تسريحة شعره الغريبة.

- شبهه البعض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

- كان أحد دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي وأحد محركي الدعوة للاستفتاء.

- توقع أن تكون نهاية الاتحاد الأوروبي مأساوية.

- لديه مواقف متشددة تجاه المهاجرين ووصفه البعض بـ"العنصري المغرور".

- يتمتع بشعبية كبيرة داخل حزب المحافظين.

وقالت "ماي" في خطاب التنحي أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن، إنها ستبقى في المنصب حتى 7 يونيو المقبل، حتى تتيح الفرصة أمام حزب المحافظين، الذي تنتمي له لاختيار زعيم جديد للحزب، يتولى تلقائيا رئاسة الحكومة.