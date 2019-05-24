"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحار.. ونصائح لأصحاب السيارات

تشهد مصر حاليًا موجة من الطقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة، كانت بدايتها الثلاثاء، وتبلغ ذروتها الخميس، واليوم الجمعة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الصائمين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا وقت الظهيرة، وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 45 درجة.

وعن موعد انكسار الحارة، قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن من المتوقع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على السواحل الغربية، ومع تقدم ساعات النهار يشمل جميع السواحل ما بين درجتين إلى 3 درجات، وإن ظل شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة.

وأوضح الدكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أن الانكسار الحقيقي لهذه الموجه اعتبارًا من مساء السبت 26 مايو، بانخفاض متوقع في درجات الحرارة يتراوح من 6 إلى 7 درجات على شمال البلاد، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على وسط وجنوب الصعيد.

وأضاف أن ذلك يصاحب نشاط نسبي ومحدود للرياح غير مثير للرمال والأتربة، وبداية لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مساء السبت وحتى يوم الاثنين المقبل 28 مايو، على سيناء والغردقة وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، مع احتمالات كبيرة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة الشدة هناك فقط.

ونصحت هيئة الأرصاد، المواطنين بعدم التواجد في أشعة الشمس لفترات طويلة وارتداء القبعات، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة، وتناول كمية كبيرة من السوائل ما بين الإفطار إلى السحور.

ولأصحاب السيارات والسائقين على الطرق يفضل عدم ملء خزان سيارتك بالكامل أو ملء الإطارات أكثر من اللازم، وعدم غلق زجاج السيارة لآخره، والاطمئنان على دورة تبريد السيارة قبل القيادة وعدم ترك الأطفال داخل السيارة والزجاج مغلق.

كما يجب اصطحاب زجاجة مياه لغسيل الرأس والوجه من حين لآخر خصوصًا أثناء ازدحام الطرق، ويفضل أن تحاول توفير غطاء لتابلوه السيارة أثناء فترات الإنتظار، وتشغيل تكييف السيارة لمدة دقيقتين على الأقل قبل القيادة.