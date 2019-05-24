ما تيجي نخرج| حفل نسمة محجوب في الأوبرا وبشير في درب 1718

"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

- حفل بشير، في درب 1718، 9:30 مساء، سعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل إنسجام باند، في رووم آرت سبيس، 10 مساء، سعر التذكرة 100 جنيه.

- مسرحية اللي فاهم يقول، على مسرح الفلكي، 9 مساء، سعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل فرقة تواشيح في الربع، 10 مساء، سعر التذكرة 40 جنيها.

- أوبريت الليلة الكبيرة، على مسرح الهناجر، 9 مساء، مجانا.

- حفل نسمة محجوب، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، 9:30 مساء، سعر التذكرة 85 جنيها.