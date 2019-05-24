وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة البدء في ردم وتسوية المنطقة المحيطة بمدينة الأثاث، حيث قامت الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة بتنفيذ أعمال تسويه الأكوام الطينية الموجودة بجوار المدينة حفاظا على المظهر العام للمكان.