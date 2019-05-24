قال الصادق الرزيقي نقيب الصحفيين السودانيين، إن التقرير المقدم من الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب عن أنشطة الاتحاد جيد، مضيفا أن لجنة الحريات جيدة ومستمرة و تقوم بأنشطة واضحة.

وأضاف الرزيقي خلال كلمة له في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، أنه بعد التحول الذي حدث في السودان، صدر قرارا بتجميد جميع النقابات، متابعا: "التقيت برئيس المجلس العسكري، وأوضحت له مدى تأثير القرار على ارتباطات النقابة، الاتحادات الأخرى تقدمت بنفس الاحتجاج".

ولفت إلى أنه صدر أول أمس قرارا برفع تجميد عمل النقابة، مؤكدا أن قرار رفع تجميد عمل النقابة جيد ولقى ترحيبا كبيرا، منوها بأن النقابة عاودت نشاطها كما كان من قبل.