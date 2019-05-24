تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل حاول سرقة كابلات كهربائية مارة بقطعة أرض زراعية في الخانكة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد شريف الهامي مأمور مركز شرطة الخانكة، من خفير خصوصي بأنه حال حراسته قطعة أرض زراعية مساحتها 65 فدانا ومحاطة بسور ارتفاع 3 أمتار تقريبا تمكن من الإمساك بـ"سيد. ب" 31 عاما، عاطل، حال محاولته سرقة وتقطيع كابل كهربائي يبلغ طوله حوالي 12مترا والخاص بتقوية أبراج الكهرباء بالأرض.

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وبتطوير مناقشة المتهم المضبوط ، جاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابه العامة.