5 غرف لإسعاف المصابين بالإجهاد الحراري بمستشفيات القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، تجهيز 5 غرف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 3 غرف بمستشفيات الحميات ببنها وطوخ وقليوب وقسمين بحميات في شبين القناطر وبهتيم.

من جهته أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومستشفيات الحميات بنطاق المحافظة، وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والقطاع الوقائي بالمديرية وهيئة الإسعاف، لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد حاليا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات مديرية الصحة وجاهزية الفرق الطبية من الأطباء والتمريض لاستقبال أي حالات إجهاد حراري وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعمل حملات التوعية وتعليق البوسترات الإرشادية وتقديم النصائح العامة للمواطنين بعدم التعرض للشمس وقت الذروة وتخفيف الملابس واستخدام غطاء الرأس والشمسيات في حال الخروج الاضطراري والإجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث الإجهاد الحراري وضربات الشمس.