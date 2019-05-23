لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخران، اليوم، اصطدمت بهما سيارة من الخلف أثناء نزولها من سيارة، كانوا يستقلونها على الطريق الحر.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي، مدير المرور يفيد بمصرع شخصين وإصابة آخرين كانوا يستقلون سيارة على الطريق الحر، وعند مدخل بنها تعطلت السيارة، فنزلوا لاستطلاع الأمر، فاصطدمت بهم سيارة من الخلف، ما أدى إلى مصرع اثنين وهما "محمد.ع"، 64 سنة بالمعاش وشقيقته صباح، 30 سنة، وإصابة آخرين.

نقلت الإسعاف الجثتين والمصابين إلى مستشفى بنها العام، وتولت النيابة العامة التحقيق.