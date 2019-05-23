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بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يعتمد حركة نواب رؤساء مدينتي الرياض وقلين

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يعتمد حركة نواب رؤساء مدينتي الرياض وقلين

"تموين الفيوم": توريد أكثر من 108 آلاف طن قمح للشون والصوامع

"تموين الفيوم": توريد أكثر من 108 آلاف طن قمح للشون والصوامع

غدا في «الوطن»: الأهلي يتفق على 7 صفقات جديدة.. و"مخالفات البناء" أمام "الوزراء"

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