كشف تقرير أصدره الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى أول أمس الأربعاء، أن الإجمالي بلغ 3 ملايين و388 ألفا و296 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 358 ألفا و432 طنا عن نفس المدة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية، وفقا للتقرير عن هذه الفترة، الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و555 ألفا و653 طنا، بالإضافة إلى تصدير 630 ألفا و790 طنا بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما جرى تصدير 187 ألفا و991 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، في حين احتلت الفراولة المركز الرابع في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و319 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 14 ألفا و446 طنا واحتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السادس بإجمالي 8597 طنا، تليها في المركز السابع الجوافة بإجمالي 5564 طنا، بينما حصل الرمان على المركز الثامن فى الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3177 طنا، وحصل الفلفل على المركز التاسع بإجمالي 1875 طنا، تلاها في المركز العاشر صادرات مصر من الخيار بإجمالي كمية تصل إلى 982 طنا.

من جانبه، أشاد وزير الزراعة بجهود الحجر الزراعي من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة، وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها.

وقال إن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام طفرة غير مسبوقة في تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الخارج.