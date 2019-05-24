"التضامن" تفتح باب التقديم للتدريب على برنامج رفيق المسن.. اعرف الشروط

استكمالًا للمرحلة الأولى لمشروع رفيق المسن؛ تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقديم للمشروع، والذي يستهدف تأهيل 150 شابًا وفتاة حيث يبدأ التقديم على الموقع الرسمي للوزارة لمدة أسبوعين اعتبارًا من 23 مايو 2019 إلى 6 يونيو 2019، في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بملف كبار السن.

شروط التقديم

- المشروع يقبل المتدربين من الجنسين من سن 18 وحتى 45 عاما.

- حاصل / حاصلة على الثانوية العامة أو مايعادلها.

- خالي/ة من الأمراض الجسدية والنفسية.

- يقدم المتدرب شهادة فيش وتشبيه سارية.

- أن يكون من أحد محافظات المرحلة الأولى من البرنامج "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية" فقط.

ويجرى إرسال السير الذاتية للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي: care@moss.gov.eg.

المميزات التي يوفرها التدريب

- سيحصل المتدرب بعد اجتياز مدة الدورة التدريبية على مميزات منها الحصول على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي على تقديم خدمات رعاية المسنين معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- توفير فرصة عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنيها.

وجرى إعداد منهج تدريبي موحد وشامل لرفيق المسن ومن المقرر بدء البرامج التدريبية، وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم، واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.