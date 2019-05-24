استقبل الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء أمس، وفداً من البنك الدولي يضم كلاً من آشيش خانا رئيس برنامج التنمية المستدامة الحالي، وأوليفر بريدت الرئيس القادم للبرنامج، والذي سوف يتولي مهام وظيفته بالبنك الدولي في أغسطس المقبل، وفاطمة عجلان منسق البنك بالقاهرة.

واستعرض "آشيش خانا" السياسة العامة للبرنامج ومدى إمكانية الاستفادة من المساعدات الفنية، التي يقدمها البنك الدولي للقطاع الزراعي بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاع الزراعة، وتطوير وتحسين العمل بالزراعة الرقمية، والعمل على تطوير كفاءة نظام المتابعة والتقييم، علاوةً على دعم ورفع مستوى كفاءة سلاسل القيمة المضافة في قطاعي الأسماك والتمور.

من جانبه، أكد وزير الزراعة خلال الاجتماع على الرغبة في التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير نظام المتابعة والتقييم للمشروعات المنفذة بشكل أفضل وكذا نظام التكويد، من خلال برنامج الدعم الفني المقدم من قبل البنك الدولي، لما لذلك من دور حيوي وفعال في خلق منظومة عمل متكاملة بين كلا من وزارة الزراعة المصرية والبنك الدولي.

واقترح الوزير الاستعانة بتطبيق تكنولوجي على أجهزة المحمول خاص بالمحتوى الزراعي، المتعلق بسير منظومة العمل لكل الجهات المستفيدة من البنك الدولي، لتسهيل المتابعة للمهام ووضع رؤية اكثر وضوحاً لسير العمل.

من ناحية أخرى، أشادت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، بالدور الذي يقدمه البنك الدولي مستعرضة لنواحي التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الثروة الحيوانية، وما يمكن التعاون بشأنه مستقبلاً للنهوض وزيادة الإنتاج.