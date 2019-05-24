شهدت عدة شوارع بمناطق سكنية، بمدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، ظاهرة بيئية مفجعة، بسبب معاناة الآلاف من أبناء ومواطني مناطق شارع الترعة وعزبة أبو دراع، وصندفا، والرجبي، ونعمان الأعصر، من تراكم عشرات الأطنان من أكوام القمامة، وسط تصاعد الأدخنه والأبخرة السامة، تزامنا مع موجه الحرارة.

وأثار ذلك حفيظة المواطنين وأصابهم بحاله من الخوف، والفزع، خشية تعرض حياتهم للأخطر، والممثل في الإصابه بالأمراض المزمنة والموت.

"الوطن" رصدت اشتعال أكوام القمامة المتراكمة بتلك المناطق السكنية بشكل مفاجىء فى توقيتات متقاربة، حسب ما وصفه بعض شهود العيان من أهالي المنطقة، موضحين أن سيارات محدودة تابعة لجهاز النظافة يقوم عمالها بإضرام النيران باستخدام مواد مشتعلة فى القمامة، بدعوي عدم قدرة السيارات على حملها والتخلص منها بشكل طبيعي، بسبب تهالك أسطول جهاز النظافة وعدم توافر ميزانية مالية لصيانته.

"ربنا بيكتب لنا الحياة، وده فضل ونعمة علينا، وحسبي الله ونعم الوكيل فى أى مسئول لا يراعي الله فينا".. بتلك الكلمات التقط خيط الحديث مع "الوطن" حسن علي احد أهالي منطقة شارع الترع بجوار محطة الصرف الصحي "تحت الإنشاء"، مضيفًا: "تعبنا من كثرة شكوانا لحي ثان المحلة، من أزمة تزايد أكوام القمامة، وظاهرة حرقها المتعمد من جانب عمال جهاز النظافة، وخطر على حياتنا، وأرواح أطفالنا وذوينا من كبار السن من الرجال والسيدات".

واكد، أن الأهالي فوجئوا باشتعال النيران فى تلال القمامة المتراكمة فضلا عن تصاعد الأبخرة السامة والسوداء اللون إلى أعلي ناحية شوارع المنطقة السكنية، والتى تحوي أكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة.

وناشد "علي" الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالضرورة الاهتمام ورعايه منظومة تدوير القمامة والجمع المنزلي بما يعود للنفع على صالح أبناء ومواطني الشارع المحلاوي، فضلا عن التأكيد على حساب المتورطين من عمال جهاز النظافة فى إضرام النيران، تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وحلول أشهر صيف 2019 م.

فى المقابل، أوضحت سمية محمود، ربة منزل مقيمة بشارع البوظ بمنطقة صندفا، أن الكارثة الإنسانيه التى تهدد أمن وحياة الأهالي كارثة تراكم قاذورات القمامة والتي يصل ارتفاعها لأكثر من مترين أمام أبواب سوق الخضار بمنطقة سوق الجملة، مشيرة بقولها "مظهر غير حضاري والمسئولين غائبين عن القيام بدورهم فى حفظ أمننا وحياتنا فى رفع القمامة أولًا بأول والتخلص منها بشكل دوري".

وأكد ربة المنزل، أن ممثلي كبار العائلات وتجار سوق الجملة تقدموا بشكاوي رسمية إلى غرفة العمليات والطوارىء بديوان حي ثان، ومجلس المدينة، ولكنها جاءت دون جدوي فى ظل استمرار المظهر الغير بيئي، حيث تختلط مياه طفح المجاري بالقاذورات وسط تراكم الهاموش والحشرات المتطايرة وهو ما يهدد امن وحياة المواطنين القاطنين بذات المنطقة.

فى المقابل، أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته إلى المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بالضرورة التنسيق مع العميد خالد فوزي رئيس حي ثان والمحاسب مسعد داود رئيس حي أول المحلة، بوضع جدوي زمني لرفع أكوام القمامة وأعداد تقرير حول جودة وصلاحية جهاز النظافة، وصيانة دوريات لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

كما وجه محافظ الغربية، بفتح باب التحقيق فى شكاوي المواطنين التى وردت حيال تورط عمال النظافة في إضرام النيران من عدمه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية من عدمه، والتنسيق الكامل مع قوات الحماية المدنيه لإخماد نيران حرائق أكوام القمامة فى الفترة المقبلة.