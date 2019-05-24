أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيا مع سياسة الحكومة للتخلص من العشوائيات الخطرة، فإن محافظة القاهرة وضعت رؤية متكاملة لتطوير المناطق العشوائية الخطرة والغير آمنة لتصبح القاهرة مع نهاية عام 2019 دون مناطق عشوائية غير آمنة، لافتا إلى أنه جرى من خلال وحدة تطوير العشوائيات بالتعاون مع عدد من المتخصصين، حصر كل المناطق العشوائية بالقاهرة .

وأضاف المحافظ، أن المحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من القوات المسلحة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق تحيا مصر، وصندوق تطوير العشوائيات، وهيئة الأوقاف، والمجتمع المدني قامت ببناء الوحدات السكنية المطلوبة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وتوفير فرص عمل للمنقولين إليه.

وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أن المحافظة حددت احتياجاتها لحوالي 40 ألف وحدة سكنية ومبالغ مالية تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه، لإنجاز هذه المهمة وتحقيق الهدف بإخلاء القاهرة من العشوائيات الخطرة وغير الآمنة.

وأكد المحافظ أن كافة المشروعات هدفها توفير السكن الملائم الآمن، الذي يتناسب مع الحياة الكريمة التي نريدها لمواطني القاهرة مع توفير كل الخدمات اللازمة، لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطن وإدارتها من خلال جهاز إداري كفء لتصبح نموذج مشرف في الادارة وتقديم الخدمات والأنشطة .

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة عكفت بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق تطوير العشوائيات والمتخصصين لوضع رؤية تخطيطية شاملة للمناطق التي سوف يتم إخلائها وتحديد استخدامات مثلى لاستغلالها، وإقامة مشروعات خدمية.