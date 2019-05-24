قال المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إن مواقع الإستلام الـ15 من الهناجر والشون والصوامع على مستوى المحافظة، تسلمت 112044 طن و611 كجم من محصول القمح من المزارعين، حتى صباح اليوم.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن صوامع طامية التي تضم 12 خلية، تسلمت 27240 طن و762 كجم من محصول القمح، وصوامع قصر الباسل التي تضم 12 خلية، تسلمت 28796 طن و940 كجم من محصول القمح حتى صباح اليوم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة، خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 209460 طن من محصول القمح.