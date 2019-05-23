"تموين الفيوم": ضبط 660 كجم دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بسنورس

تمكنت حملة تموينية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط 660 كجم دقيق بلدي مخصص للمستهلكين، أثناء بيعه في السوق السوداء بقرية فيدمين بمركز سنورس- وفقًا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وكانت الحملة تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزراة التموين بالفيوم، ورئاسة المهندس هشام سعيد، مدير عام التموين بمركز سنورس، ضبطت 22 شيكارة دقيق زنة الواحدة 30 كيلوجرامًا، بإجمالي 660 كيلو دقيق بلدي مخصص للمستهلكين أثناء بيعها في السوق السوداء بحوزة "أ.ي"، بقرية فيديمين بمركز سنورس.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 297 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2019م، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.