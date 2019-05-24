بدأت نيابة المرج، اليوم، التحقيق في واقعة نشوب حريق هائل داخل مخزن مراتب بمنطقة المرج، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مالك المخزن للاستماع لأقواله، وكلفت الحي بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مراتب في منطقة المرج، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وسيارتين إسعاف، وتبين أن الحريق قضى على محتويات المكان دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق .