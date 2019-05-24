"ساجد جاويد" أقوى المرشحين لخلافة "ماي".. قد يكون أول رئيس وزراء مسلم

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، استقالتها من رئاسة الحكومة، محددة جدولا زمنيا لخروجها من الحكومة والحزب على خلفية أزمة البريكست، وذلك بعد 34 شهرًا من الضغوطات.

ويعد وزير الداخلية ساجد جاويد، واحدًا من أكثر المرشحين حظوظا لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا خلفا لـ"ماي"، ويأتي ربما ثانيا بعد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون- بحسب كثير من وسائل الإعلام البريطانية.

وتستعرض "الوطن" في النقاط التالية بعض المعلومات حول ساجد جاويد الذي قد يصبح أول رئيس وزراء مسلم في تارخ بريطانيا.

ولد في باكستان يوم 5 ديسمبر من عام 1969.

ينتمي إلى عائلة باكستانية هاجرت إلى بريطانيا قبل 50 عاما.

درس الاقتصاد والسياسة في جامعة إكسيتر البريطانية.

عمل في بنك "تشيز مانهاتن" في نيويورك بعد تخرجه.

شغل مصب مدير مصرف "دويتشه بنك" عام 2000.

أصبح رئيس مجلس إدارة "دويتشه بنك" عام 2004.

غادر العمل في البنوك ليلتحلق بالعمل السياسي عام 2009.

دخل البرلمان البريطاني في انتخابات 2010.

كان والده يعمل سائق حافلة في إحدى مقاطعات باكستان.

أول نائب مسلم يصل إلى البرلمان عن حزب المحافظين.

عين سكرتيرا خاصا لوزير الخزانة البريطاني في أكتوبر 2011.

عينه رئيس الوزراء السابق في منصب وزير دولة بوزارة الخزانة.

أصبح أول مسلم يتولى وزارة الداخلية في تاريخ بريطانيا في أبريل 2018.

وقالت "ماي"، في خطاب التنحي أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن، إنها ستبقى في المنصب حتى 7 يونيو المقبل، حتى تتيح الفرصة أمام حزب المحافظين، الذي تنتمي له لاختيار زعيم جديد للحزب، يتولى تلقائيا رئاسة الحكومة.