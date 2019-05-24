غرق طفل بترعة المحمودية فى البحيرة بسبب كرة قدم

تمكن رجال الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم، من انتشال جثة طفل من ترعة المحمودية، بمنطقة المراكبية أمام الكوبرى العائم بكفر الدوار.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بتلقى بلاغ من الأهالى بوجود غريق بترعة المحمودية.

انتقل المقدم بهاء الكردى رئيس وحدة الدفاع المدني، والرائد حسام أبو وافية رئيس المباحث، لمكان الحادث، وتبين وجود غريق أمام كوبري المراكبيه ويدعى "أحمد. س. ع" 16سنة مقيم بالمنشية الجديدة كفر الدوار، أثناء سقوط كرة بالمياه، وأثناء محاولة الحصول عليها زلت قدمه بترعة المحمودية، ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار.

حرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.