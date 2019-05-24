لقي سائق مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بشحنة ذرة بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، وجرى نقله لمشرحة مستشفى العامرية العام.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل بحمولتها بجوار محطة وقود الوطنية بطريق الإسكندرية الصحراوي.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة محملة بذرة انحرفت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى انقلاب السيارة وحمولتها على الطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة عقب نقله إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.

أخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بقسم شرطة العامرية أول بالواقعة، وجرى إزالة آثار الحادث، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.