"صيادلة الإسكندرية" تنظم أكبر حفل إفطار بحضور 900 عضو

نظمت نقابة صيادلة الإسكندرية، حفل الإفطار الثاني لشهر رمضان، بحضور 900 من الصيادلة وأسرهم، وهو التجمع الأكبر للصيادلة في تاريخ الإفطار الرمضاني للنقابة.

وتطرق الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إلى قضية تكليف 2017، حيث جاء التكليف الخاص بعدد كبير منهم خارج المحافظة، مشيرًا الى بدء قبول التظلمات المقدمة منهم في ذلك الشأن.

ودعا "الشافعي"، الصيادلة إلى التعاون المتبادل بين التفتيش الصيدلي وأصحاب الصيدليات، منوهًا باستمرار العمل على ملف سلاسل الصيدليات المخالفة للقانون ومتابعة القضايا ومواصلة الإجراءات القانونية المتخذة ضدها.

وأكد على مواصلة التصدي لملف الدخلاء، وحقوق صيادلة مستشفيات الجامعة، و كادر صيادلة قطاع الأعمال والتأمين الصحي، وتأسيس نادى الشاطئ، بجانب تكثيف عمل اللجان المختلفة خلال المرحلةالمقبلة.