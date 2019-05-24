نشب حريق هائل في أتوبيس نقل على الطريق الدولي الساحلي بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بنشوب حريق بأتوبيس سياحي بالطريق الدولي الساحلي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، بإشراف العقيد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم بهاء الكردي رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار، والمقدم أحمد الشرقاوي، وبمشاركة سيارتي إطفاء، تم السيطرة على الحريق.

وتبين نشوب الحريق في موتور الأتوبيس الخلفي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ولم يتسبب الحريق في أي إصابات بشرية، وتم الاستعانة بأتوبيس آخر لنقل الركاب إلى أماكنهم، وجارِ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لتباشر التحقيق.