سوزان نجم الدين أمريكية في "كلبش" الجزء الثالث

تحل الفنانة سوزان نجم الدين، ضيفة شرف على مسلسل " كلبش" الجزء الثالث، إنتاج شركة سينرجي، حيث يبدأ ظهورها الليلة، وتقوم بدور سارة وهي سيدة أمريكية.

وجمعت مشاهد سوزان نجم الدين، ببطل العمل أمير كرارة، والذي يقدم شخصية ضابط الشرطة سليم الأنصاري، وتجمعها أيضا المشاهد بالفنان هشام سليم.

وتواصل نجم الدين، حصد الإعجاب على شخصية صولا في مسلسل "ابن اصول" كما تنتظر عرض فيلم "حملة فرعون" في موسم عيد الفطر السينمائي.

مسلسل "كلبش" بطولة أمير كرارة، هشام سليم، أحمد عبدالعزيز، وهالة فاخر، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي تامر مرسي.