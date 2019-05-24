وقع انفجار في وسط مدينة ليون الفرنسية، مساء اليوم، أسفر عن سقوط 8 جرحي، إصابتهم طفيفة في شارع للمشاة في ليون شرق فرنسا، وأخلت قوات الأمن المنطقة، وضربت طوقا أمنيا حولها، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل حول المشتبه بهم والقبض عليهم.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بـ"الهجوم"، وقال: "ليست من صلاحياتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحاياJ هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم" دون مزيد من الإيضاحات.

انفجار ضخم بسبب تسرب للغاز داخل مخبز ووفاة 3 أشخاص

ولم يكن هذا هو الانفجار الأول الذي تشهده فرنسا في عام 2019، ففي خلال الـ5 أشهر الأولى من هذا العام شهدت فرنسا 4 انفجارات، أولها كان في يناير من العام الجاري، حيث وقع انفجار تسبب فيه تسرب للغاز بمخبز، لحظات فقط كانت كفيلة بتدمير الطوابق الأولى في كلا الجانبين للمخبز، وتحول شارع بأكمله إلى خراب، الحادثة أوقعت 3 قتلى بينهم رجلا إطفاء إضافة إلى عشرات الجرحى.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية، وفاة 3 أشخاص بينهم إسباني متأثرين بجراحهم، من جراء الانفجار الذي وقع بمخبز وسط العاصمة الفرنسية، نافية مقتل اثنين من رجال الإطفاء في الحادث- بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز".

انفجار 3 أسطوانات غاز على سطح مبنى المكتبة في الحرم الجامعي

كما شهد يناير الماضي، انفجار 3 أسطوانات غاز على سطح مبنى المكتبة في الحرم الجامعي أثناء أعمال بناء، وذكرت السلطات، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث، وجرى إخلاء المنطقة القريبة من مكان الحريق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم عربية.

انفجار كبير في مبنى وسط العاصمة الفرنسية باريس

وفي أبريل الماضي، وقع انفجار كبير في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس، ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية حول طبيعة الحادث أو سقوط ضحايا، وقال المتحدث باسم رجال المطافئ جابرييل بلاس، إن الحريق اندلع في مبنى سكني عند تقاطع شارع ماكدونالد وزقاق بيير مولاريه، مشيرًا إلى أن الشقق حديثة العهد.

وأكد المتحدث باسم المطافئ، أن المبنى لم يكن مجهزا بالغاز وأنه من السابق لأوانه تحديد مصدر هذه النيران.