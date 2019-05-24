قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، قرر رفع اسم وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي من قائمة الممنوعين من التصرف بالأموال بناءً على الطلب الذي سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

وأضافت المصادر، أن دفاع اللواء حبيب العادلي تقدم بطلب إلى الجهات المعنية بجهاز الكسب لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل إلى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلي.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالحصول على الكسب غير المشروع، وبإلغاء قرار التحفظ على أمواله، مشيرة إلى أن الحكم لم يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وأصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن.