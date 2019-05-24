رشوان توفيق يروي موقفا طريفا مع زوجته وابنه أثناء أدائه الحج

روى الفنان رشوان توفيق، موقفًا حدث له أثناء أدائه لفريضة الحج، "كنت مسافر الحج وابني توفيق قال عاوز أحج، ووالدته قالت إنه صغير على الحج عشان كان عنده 16 سنة، قولتلها هيحج، وحجزت تذاكر، وكنت بعمل مسلسل في قطر، وكان معايا دور وأدولي دور تاني، وكان باقي على الوقفة يومين، قولتلهم سيبوني أحج وأرجع".

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، بحلقة اليوم من برنامج "كلم ربنا"، المذاع عبر راديو "9090"، أنه استأذن مخرج الفيلم فايز حجاب، أن يؤدي فريضة الحج، خاصة أن تصوير الفيلم كان متوقفًا في هذه الفترة: "أخدت جلاليب من محمود التوني ورحت المطار لقيت آخر طيارة تتحرك إلى جدة وركبتها".

وتابع، أنه قابل شابًا سعوديًا يعمل في شركة الطيران، حيث ساعده على الوصول إلى مكة بعدما تعرف عليه: "كان الحرم فاضي ومفيهوش حاجة خالص، وعملت العمرة في نص ساعة، وكنت بقول اللهم اجمعني بتوفيق ابني والحاجة الليلة".

وأردف: "بعدها لاقيت شباب مصريين مهندسين ودكاترة جايين بعربية مرسيدس من الرياض وقالوا لي هتروح فين وتيجي معانا، والولاد أكرموني ودخلنا جبل عرفة في الساعة 2 صباحا، بعدها بصيت لقيت الحاجة وتوفيق قاعدين، وكانوا مفلسين لكن كان معايا فلوس المسلسل ودلعتهم".