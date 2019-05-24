شهدت الحلقة 19 من مسلسل كلبش 3 للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث، حيث توصل سميح لأخبار عن الضابط عوني وكشف تجسسه لصالح أكرم ضد الحكومة.

ويحذر اللواء جلال خطاب المذيعة شهيرة من الحديث حول الحكومة في برنامجها بطريقة هجومية، ويطالبها بالتراجع ولكنها تبلغه بأنها لن تغير موقفها وأنها مستمرة في كشف الحقيقة للرأي العام.

وتدافع شهيرة عن الصحفي غسان في برنامجها، بعد إعلان خبر وفاته ثم يتصل أكرم صفوان بسارة ويطلب منها توضيح حقيقة ما يدور، فهو قلق جدا من بعد موت غسان، فضلا عن تعرضه لمحاولة اغتيال كادت أن تنهي حياته وكذلك سرقته.

يقوم أكرم بالترتيب لسفر أعضاء جمعية الإغاثة الخاصة به إلى سيناء، بحجة مساعدة الأهالي هناك وتقديم الغذاء والأدوية إليهم ولكن الهدف الحقيقي هو زرع عناصر هناك للتجسس على الضباط بالمحافظة.

يقرر الضابط عوني التخلص من حياته بعد طلب التجسس على ضابط سيناء، ويقوم بالذهاب إلى مكان بعيد وبعدها ارتدى زيه الرسمي لينهي حياته بطلقة في فمه.