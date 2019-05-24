واصلت الحكومة تنفيذ خطتها لتنمية محافظات الصعيد، وفقاً للبرنامج الممول جزئياً من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، بالتزامن مع سعى وزارة قطاع الأعمال لتطوير الأندية الرياضية التابعة لشركاتها، والتى يقع جزء كبير منها بالصعيد.

وتتضمن مشروعات التنمية، إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف وزيادة عدد الفصول الدراسية وإنشاء وتطوير وحدات صحية، ومشروعات فى مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق.

وقالت وزارة التخطيط فى بيان، اليوم، إن الوزيرة، د.هالة السعيد، التقت وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، لبحث ومتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية بصعيد مصر، الذى يتم تنفيذه بمحافظتى سوهاج وقنا، وتسهم فيه الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.

وأكدت وزيرة التخطيط ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجاً، وأوضحت أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف «رؤية مصر 2030» والخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر فى المحافظات.

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من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على التطوير المؤسسى للمحافظتين والوحدات المحلية التابعة لهما، وتكثيف برامج شاملة لبناء القدرات للعاملين، لتمكين المحافظتين ورفع كفاءة الإدارة المحلية بهما والإسراع بتنفيذ مشروعات البرنامج وتحقيق الاستدامة للنتائج بعد انتهاء البرنامج فى 2022. وأشاد الوزير بما شهدته محافظتا قنا وسوهاج فى إطار البرنامج، معتبراً إياه «تجربة فريدة تشهدها محافظات الصعيد للمرة الأولى»، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى، بالتنسيق مع باقى الوزارات، إلى تعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة التخطيط إن البرنامج أدى إلى إصلاحات مؤسسية فى منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين، ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمبانى، حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المبانى بنسبة 76% فى حى شرق سوهاج و63% فى نجع حمادى بقنا، لافتة إلى معدلات تنفيذ المشروعات والإجراءات التى تم اتخاذها من جانب إدارة البرنامج والوزارتين لدعم الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، والتى بلغ عددها 576 مشروعاً بالمحافظتين، نُفذ منها 439 مشروعاً.

واتفقت الوزيرة مع محافظ سوهاج على الإجراءات التنفيذية لمعالجة التحديات التى تعوق بعض المشروعات، تمهيداً للعرض على لجنة التيسير للبرنامج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لـ«الوطن»، إن الوزارة بدأت تطوير الأندية التابعة لشركات القطاع، وأكد أنه بحث مع أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة برئاسته لدراسة ملف الأندية التى تديرها الشركات التابعة ولها أصول وسمعة تاريخية، وذكر أن قائمة الأندية تضم نوادى مصر للألومنيوم بنجع حمادى، والنصر للتعدين، وكيما بأسوان، وغزل حلوان وغزل دمياط وغزل شبين والشرقية للدخان.

وأضاف «توفيق» أن الهدف الأساسى من هذه الخطوة استفادة الشباب والمجتمع الرياضى من خلق تنمية فى أندية كرة القدم وغيرها من الألعاب الجماعية.