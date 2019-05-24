تستعد وزارة الإسكان لتجهيز طرح جديد للأراضى فى المدن الجديدة، وقال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى بيان اليوم إن الأراضى الجاهزة للطرح تشمل أراضى خدمات المناطق الصناعية والخدمات العامة والإسكان اجتماعى والمتميز والإسكان الأكثر تميزاً.

وأكد أن الطرح يشمل أيضاً وحدات سكنية تضم متبقيات مشروع «دار مصر» بمدن «برج العرب الجديدة - السادات - العاشر من رمضان - 15 مايو - بدر» - وحدات الداون تاون، ووحدات «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة - وحدات بـ«R3» بالعاصمة الإدارية الجديدة - وحدات مشروع «سكن مصر» - وحدات الإسكان المتميز بمدينتى دمياط والمنصورة الجديدتين - وحدات مشروع «JANNA» بمدن «دمياط الجديدة - الشيخ زايد - 6 أكتوبر». وقالت وزارة الإسكان إن الوزير عاصم الجزار عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة خطة طرح الأراضى السكنية والخدمية والاستثمارية، وطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، وموقف إسناد المشروعات المختلفة وصرف المستحقات المالية.

وقالت الوزارة إنها تعمل على التوسع فى طرح الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضى بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية، وتوفير الفرص الاستثمارية المختلفة، وزيادة عوامل الجذب السكانى، وتحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة، مؤكدة ضرورة مراعاة الجانب التنموى للمدن الجديدة عند تسعير الأراضى، وأخذ حالة السوق فى الاعتبار.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع بإصدار أوامر الإسناد للمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وسرعة صرف المستحقات المالية، من أجل دفع العمل بالمشروعات، والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة.