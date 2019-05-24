قالت صحيفة فورماتشى الإيطالية إن مصر نجحت فى ربط عاصمتها بأوروبا كهربائياً، معتبرة أن ذلك تطبيق لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى بدأت بالفعل مع دول الخليج وأفريقيا، ما سيجعل مصر محوراً استراتيجياً للطاقة ومركزاً إقليمياً لتداولها بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتحت عنوان «مصر قائد الكهرباء»، ذكرت «فورماتشى»، فى تقرير موسع لها، أن توصيل الكهرباء بين مصر وقبرص يُعد الخطوة الأولى لربط القاهرة بأوروبا كهربياً. وأكدت أن مصر ذات أهمية استراتيجية عند النظر إليها فى ضوء ديناميات الطاقة الجيوسياسية وملف الطاقة فى البحر المتوسط، مضيفة: «سيكون لدى مصر إمكانية تولى وضع محور كهرباء مهم لجميع بلدان القارات الثلاث، وسيوفر هذا المشروع لاحقاً عائداً جيداً بعملات صعبة لمصلحة الاقتصاد المحلى».

وقالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية إنه فى الوقت الذى تعارض فيه تركيا مصالح الولايات المتحدة بعد فشل تشكيل تحالف وحزام نفوذ فى الدول التى صعد فيها الإخوان للحكم بعد 2011، وتحرك أنقرة العدوانى فى شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز، فإن مصر، بالتعاون مع قبرص واليونان، يمكنها توفير إمدادات الغاز إلى أوروبا عن طريق دورها كمركز إقليمى للطاقة.

"رينيسانس كابيتال": ما حدث فى مصر "أفضل إصلاح اقتصادى" على مستوى الأسواق الناشئة

من ناحية أخرى، قالت مؤسسة «رينيسانس كابيتال» إن ما حدث فى مصر «أفضل إصلاح اقتصادى» على مستوى الأسواق الناشئة، وإن مصر لا تزال تقدم أكبر عائدات فى العالم على الاستثمار فى أدوات الدين هذا العام. وأضافت: أدى قيام مصر بخفض أسعار الفائدة لمرة واحدة فقط فى أكثر من عام، إلى دعم ارتفاع الجنيه المصرى والذى يحتل المرتبة الثانية بعد الروبل الروسى بين جميع العملات.