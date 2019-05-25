فنانو اليمن ينشدون السلام من مصر: "كلنا إخوة يكفي حرب"

أعلن ضياء المقبلي، عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام باليمن، عن تدشين ائتلاف الشباب اليمني للسلام برئاسته، من قلب القاهر، مشيرًا إلى أن الائتلاف يهدف إلى إيقاف الحرب ونشر السلام بين جميع أطراف النزاع في اليمن.

وأضاف "المقبلي" في تصريحات صحفية له: "دشنا هشتاق كلنا إخوه يكفي حرب، وانطلقنا من أرض الكنانة بعيدًا عن أي أيديولوجيات حزبية أو مناطقية لانرى سوى يمن ينعم جميع أبنائه بخيراته" مشيرًا إلى أنه إيمانًا منهم برسالة الفن أرسلوا رسائلهم عبر مسرحية هادفة لاقت أصداء كبيرة في أوساط اليمنيين الموجودين بالقاهرة عنوانها (جني في القاهرة) ووقف الفنانيين اليمنيين على مسرح رومنس الذي يعد أحد أهم مسارح مصر العريقة التي شهدت مئات القصص واحتضنت أروع المبدعين فأتي الإبداع اليمني ليسجل بصمة على أرضها.

وتابع رئيس ائتلاف الشباب اليمني للسلام: "هبطنا مصر فوجدنا كل ماترمي له أنفسنا فدخلناها أمنين تلك الأرض التي أحتوت كل من هوت روحه إليها فمابالنا بأصل العرب إمتداد مصر التأريخي والضارب في جذور التأريخ القديم والمعاصر لاتذكر حضارات الإ وتتصدرها حضارتا مصر واليمن بلدان عظيمان لا يليق بهما إلا النجاح حطينا رحالنا منهكين من سفر طويل وجرح عميق عله يداوى وتلملم جراحه".

وأوضح "المقبلي" أن مصر تحتضن أكثر من نصف مليون شاب يمني، مشيرًا إلى أن الشباب اليمني عانى الكثير ولم يد إلا مصر تأوييه من حر الحرب وجورها، لافتًا إلى أن الشباب اليمني كانت قد توقفت طموحاته في لحظات لم تعد هناك طموحات ففتحت مصر أبواب مدارسها وسمحت بإنشاء مدراس لتعليم جيل أُريد له الموت فأرادت له مصر الحياة، ولذلك جاءت فكرة تدشين إئتلاف الشباب اليمني للسلام، ليحتوي أبناء الوطن الحالمين بحياة أمنة مطمئنة.

وأكد "المقبلي" أن دور مصر لم يقتصر فقط على دعم الشباب اليمني فحسب بل دعمت كل شباب الوطن العربي الذين وجدوا أنفسهم فيها، لافتًا إلى أن القاهرة اعتادت على عمل مهرجان إبداع عربي يستهدف الشباب العربي وكان لليمن النصيب الأوفر في الحصول على المراكز الأول في القصة والغناء والشعر وغيرها من المجالات.

واستكمل: "ما أجمل أن تصدع الأغنية اليمنية في أرض تناغمت على أوتارها أعظم الأغاني وما أعظم أن تشارك بلد العروبة بإحلال السلام في أرض السعيدة".