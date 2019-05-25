نشر الفنان أحمد السعدني صورتين على حسابه الرسمي على "تويتر" تجمعاه مع الفنانتين دينا الشربيني وريهام عبدالغفور.

وكتب السعدني تعليقا على الصورة: "الاتنين يتحبوا بصراحة".

وكتب حساب يحمل اسم "سلفانا": "أنا مبقتش فاهمة حاجة يعني أنت دلوقتي بتحب أنهي واحدة؟".

وعلق حساب آخر يحمل اسم "ندى رضا": "تختار مين؟ أختار الاتنين -بصوت كركو-".

وقال حساب آخر يحمل اسم "رضوى": "هو حضرتك اللي قتلت فريدة؟ مش كفاية شر يا أستاذ أحمد".

ويشارك أحمد السعدني في بطولة مسلسل "زي الشمس" مع دينا الشربيني، أحمد داوود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم ناعوم.