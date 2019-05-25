قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن معلومات المخابرات بشأن تهديد النظام الإيراني "عميقة وخطيرة".

وأضاف بولتون بحسب "العربية" في نبأ عاجل لها، أن الاعتداءات الأخيرة لإيران ووكلائها في الشرق الأوسط مدعاة للقلق.