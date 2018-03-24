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الوطن

أسامة كمال عن تعيين جون بولتون: ترامب يتخلص من معارضيه

منذ 21 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أسامة كمال عن تعيين جون بولتون: ترامب يتخلص من معارضيه

الإعلامي أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، على تعيين جون بولتون مستشارًا للأمن القومي، بدلًا من الجنرال هربرت ماكماستر، قائلًا: "ترامب يتخلص من أصحاب المواقع التي تخالفه، وتتعارض مع خططه فيما يتعلق بإيران".

وأضاف كمال، خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن بولتون واحد من الصقور في إدارة جورج بوش الابن، وهو من أشد المعارضين لاتفاق إيران النووي، ولديه خبرة كبيرة وفكره استراتيجي مناسب للتعامل مع أزمات الأمن القومي الأمريكي، ولديه فهم عميق لمخاطر النظام الإيراني، وخطر الجماعات المتطرفة.

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