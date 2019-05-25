نهائي الكونفدرالية و"أبو جبل".. أبرز تريندات جوجل

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الزمالك ونهضة البركان

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الرئيسي على ملعب الجيش ببرج العرب بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن قائمة مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء الأحد على نفس الملعب في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويصطدم الزمالك بنهضة بركان، الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بحضور أكثر من 50 ألف مشجع، ولم يخوض أحداد مباراة الذهاب بعدما شارك كهربا، وكذلك عمر السعيد في الناحية الهجومية.

كواليس مران الزمالك استعدادا لنهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تنقل قناة "TIME SPORT" التي تبث على التليفزيون الأرضي نهائي الكونفدرالية على استاد الجيش ببرج العرب، وستكون هي المباراة الأولى على القناة، علمًا بأنه سيتم افتتاح القناة غدًا لتغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستستضيفها مصر.

مفاجآة.. تايم سبورت تذيع مباراة الزمالك في نهائي أفريقيا مجانًا

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، ذهاب عائشة بن أحمد مع ابنها لشقيقها أحمد خالد صالح فى مكتبه الجديد وتشكك فى مصدر أمواله التى أسس بها مكتبه الجديد ولكنه يغضب جدا ويعلو صوته لاتهامها له بأنه المتسبب فى حرق منزلها وسرقة الأموال.