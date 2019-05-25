الحلقة 19 من مسلسل أبو جبل تكشف مفاجاة اتهام مصطفى شعبان بسرقة الأموال

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، ذهاب عائشة بن أحمد مع ابنها لشقيقها أحمد خالد صالح فى مكتبه الجديد وتشكك فى مصدر أمواله التى أسس بها مكتبه الجديد ولكنه يغضب جدا ويعلو صوته لاتهامها له بأنه المتسبب فى حرق منزلها وسرقة الأموال.

وذهب مصطفى شعبان "حسن" لمتخصص فى المفاتيح والكوالين ويستفسر منه عن كيفية استخراج مفتاح مشابه لمفتاح شقته، فيؤكد له أن مفتاح شقته صعب نسخ مثله إلا من خلال شفرة.

يتوجه "حسن" إلى شقيق زوجته ويطلعه على ما يفكر فيه من خطط للوصول إلى مرتكب جريمة قتل أولاده وحرق منزله.

وفي نهاية الحلقة شهدت مفأجاة بتوجيه رئيس المباحث التهمة ل"حسن" قائلا له: أنت من ارتكبت الجريمة ولفقت التهمة لابن عمك.