قال رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية العميد سمير راغب، "إن كل المؤشرات تؤكد أن تركيا لن تسلم إدلب السورية بسهولة، وأنها سوف تظل في تدعيم الإرهاب هناك".

وأضاف في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد سكان إدلب الأصليين يتراوح ما بين المليون والنصف إلى الـ3 ملايين، لافتا: "أن مشكلة الخروج الآمن هي كيفية إنقاذ المدنيين دون أن يختلط بداخلهم الارهابيون".

وتابع: "أن تركيا أصبحت الآن أمام خيارين، إما أن تحصل على 3 ملايين لاجئ سوري إضافة إلى 3.8 لديها بالفعل، أو أن تحدث مذبحة على حدودها في إدلب وتصبح في موقف حرج أمام أوروبا".