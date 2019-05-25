أعلن الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة أجرت خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري، 4589 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، فضلاً عن إجراء 7787 دراسة فنية متخصصة تضمنت 3664 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و4120 دراسة فنية متنوعة و3 دراسات مستلزمات إنتاج.

وأشار إلى أن إحكام الرقابة على المصانع يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ومواجهة كل أساليب الغش وتداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، مؤكدا حرص المصلحة على متابعة التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية، تماشيا مع خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة رخصت 1601 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 364 مركز خدمة وصيانة "خدمات ما بعد البيع" وتسجيل 27 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.

وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة ردت على 1045 استفسارا و417 شكوى.