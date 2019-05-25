رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة دراما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشهد دجل وشعوذة بالحلقة 19 من مسلسل ابن أصول بطولة حمادة هلال، خلال مشهد "جمعة يفتح الكوتشينه لجمال" بحسب تقرير اللجنة، فيما التزم المسلسل بـ3 فواصل إعلانية.

وأوضح التقرير الذي حصلت عليه "الوطن" أنه جرى رصد 3 ألفاظ سوقية في الحلقة في المشاهد الآتية:

١- تمام لابنه سيف: "لما تخيبوا بتعلقوا شمعاتكم الزفت دي عليا".

٢- تمام لجمال ابنه: "أنت في ستين داهية".

٣- حوار بين جمال وجمعه "جمال: دانت شكلك دهيا في الكوتشينه"، وجمعه: "في الكوتشينه بس وفي الـ3 ورقات والجلا جلا والكحله في العين"، جمال: "ما هي المينا باينه من البترينه".