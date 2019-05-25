أحيت الفنانة سوما، إحدى السهرات الرمضانية بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

وبدأت حفلها على أنغام "نسم علينا الهواء"، وتفاعل الحضور معها، بالإضافة إلى اغنية "أجدع صحاب" و"شو كانت حلو الليالى".