أعلن اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، وضع آليات عاجلة تستهدف التعاقد على شركة للنقل الجماعي كنقله حضاريه لأبناء المحافظة، من خلال الدفع بنحو 52 أتوبيس كهربائي، فضلا عن وضع منظومة ودراسة للتعاقد مع إحدى شركات الجمع المنزلى للقمامة، لمنع وجودها بالشوارع، وخلق مظهر حضارى، تزامنا مع حلول عيد الفطر.

وأكد محافظ الغربية، أنه أعطي توجيهاته إلى اللواء ممدوح هجرس سكرتير مساعد المحافظة، بضرورة وضع جدول زمني مناسب للإنتهاء من أعمال رصف شارع محمد فريد، على أن يتم الإنتهاء من وضع طبقة السن يوم الخميس المقبل، ثم وضع الطبقة الرابطة قبل عيد الفطر.

شدد المحافظ، على ضرورة إلتزام شركة المياه بالتنسيق مع مديرية الطرق لمراجعة جميع البلاعات الموجودة بالشوارع، لتغطية أى منها مفتوحة، وتغيير جميع الأغطية الغير مطابقة لمقاسات الشنابر الموجودة بالشوراع، لتكون فى نفس مستوى الشارع حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأشار، إلى أنه أجري جولة تفقدية للوقوف على أعمال التطوير والإنارة والرصف بشوارع كفر عصام وأبوبكر الصديق وشارع سعيد، موجها المشرفين والمسئولين عن التنفيذ بأهمية الإنتهاء من جميع أعمال التجميل الجارية وتخطيط الشوارع قبل عيد الفطر المبارك، مع الأخذ فى الإعتبار الدقة فى الأعمال النهائية للإرتقاء بمستوى الشوارع وتحويلها إلى شوارع حضارية.

وكشفت المحافظ، أنه جاري التنسيق مع إدارة مرور الغربية، لوضع دراسة مرورية متكاملة لجميع الشوارع لتحقيق أعلى درجات السيولة المرورية.

وأعرب اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، عن سعادته لرصف ما يقرب من 17 كم شوارع رئيسية بمدينة طنطا خلال 3 شهور فقط بدلًا من عام، على أن يتم العمل فى شوارع محب وتوت عنخ أمون، وكافة الشوارع الفرعية الرابطة فور الإنتهاء التام من جميع أعمال البنية التحتية بها.

ولفت إلى رصف 72 كم شوارع على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن تطوير شارع البحر بطنطا الهدف منه الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال العبور الأمن للشارع عبر 8 نقاط عبور مشاه مزودين بإشارات مرورية، مشيرًا إلى أن شارع البحر قد شهد سابقاً 33 حادثة بسبب العبور العشوائى للطريق منهم حوادث تسببت فى وفاة 3 مواطنين.