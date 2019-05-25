استبعد مساعد قائد الجيش الإيراني حسن سيفي، وقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة رغم التوتر القائم بين البلدين حاليا.

وأكد "أنه في حالة وقوع حرب، فإن القوات الإيرانية تتمتع بجاهزية تامة وستجعل العدو يندم على أي عدوان، وأي هجوم على إيران سيكون باهظ الثمن للولايات المتحدة"، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وكانت أمريكا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات، وقاذفات من طراز بي - 52، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.