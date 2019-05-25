يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، 3690 معتمرا قادمين على متن 14 رحلة قادمة من الأراضي المقدسة.

وكشفت مصادر، لـ"الوطن"، أنه من المقرر أن تصل 9 رحلات عمرة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من جدة، إضافة إلى 5 رحلات قادمة من المدينة.