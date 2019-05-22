دشنت اليوم، الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران حملة دعائية، جديدة تسويقية لرعاية مصر للطيران بطولة كأس الأمم الافريقية مصر 2019 بعنوان «ناقل واحد وجهة واحدة كأس واحد»، وذلك تحت رعاية ودعم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث بدأت الشركة في تنفيذ عدد من البنود للترويج لاستضافة مصر للحدث الكروي الكبير.

كانت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة أعلنت في وقت سابق عن تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للقائمين علي تنظيم البطولة لضمان خروجها بالشكل اللائق لمكانة مصر رئيس الاتحاد الافريقي في دورته الحالي وتم تخصيص صالة 4 بمطار القاهرة لاستقبال الوفود والمشجعين وإطلاق اسم البطولة عليها.