أعلن الجنرال مرتضى قرباني، مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، في بيان اليوم، أن بوسع إيران أن تلقي بسفن أمريكا الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها باستخدام أسلحة سرية.

وقال مرتضى إن الأمريكيين العقلانيين والقادة العسكريين المتمرسين لن يسمحوا للراديكاليين الأمريكيين ببدء الحرب، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن وكالة "رويترز".

وأعلنت الإدارة الأمريكية قبل أيام إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران.

ويرجح مراقبون أن إيران لا تملك أسلحة سرية، وأن حديث مسؤوليها لا يعدو أن يكون سوى "تصريحات ميكروفونية وحركات استعراضية".

كان فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية استعرض، الجمعة، عددا من الأسلحة التي أعلنت طهران عن ابتكارها، ليتضح أنها مجرد أكاذيب أو نسخة مقلدة لأسلحة صنعت في دول أخرى.

وتصاعدت حدة التوتر بين الدولتين، بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط، في مواجهة تهديدات إيرانية.

وقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة تنحي باللائمة على إيران ووكلائها في هجمات استهدفت، مؤخرا، سفنا تجارية في خليج عمان قبالة السواحل الإماراتية، إلى جانب هجوم صاروخي في العاصمة العراقية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان، قال إن التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها، موضحا أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.

وذكر أنه قدم ووزير الخارجية مايك بومبيو، معلومات موثقة بشأن تهديدات إيرانية أكيدة كانت موجهة للقوات الأمريكية في الخليج.