تفقد المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد لكفر الشيخ والقائم بأعمال رئيس المركز والمدينة، أعمال الرصف بمركز ومدينة كفر الشيخ، حيث قام بتفقد الأعمال بشارع المرور، وشارع المصنع، وشارع مدارس علي عبد الشكور، وشارع الجمهورية، وشارع ناجي شتله، بجانب تفقده للأعمال التمهيدية للرصف بعزبة إصلاح دقلت.

ووجه القائم بأعمال رئيس المدينة، بسرعة الانتهاء من الأعمال والانتقال لمكان آخر لإنهاء خطة الرصف ، مشدداً بتواجد مهندسو الرصف والفنيين على رأس العمل.

يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لمحافظة كفر الشيخ، لأعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة، وصيانة ورصف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، بناءً على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة، موجهاً بالإشراف المباشر من قبل رؤساء المراكز والمدن، والتواجد الميداني لجميع المهندسين والفنيين المختصين بأعمال رصف الطرق.

جاء ذلك بحضور المحاسب هشام درويش ، نائب رئيس المركز والمدينة للمشروعات، والمهندس محمد طه بمديرية الطرق، والمهندس محمد رجب مهندس الطرق بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، وعبود الصيفي مدير مكتب رئيس المدينة ، وإبراهيم السنباري، فني الطرق بكفر الشيخ.