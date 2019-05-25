ما تيجي نخرج| حفل ياسين التهامي بالأوبرا.. و"الليلة الكبيرة" بالهناجر

تزامنًا مع شهر رمضان وبعد صيام يوم شاق، يحرص البعض على الخروج والاستمتاع بالليالي الرمضانية في تجربة جديدة ومميزة بصحبة الأصدقاء أو العائلة.

وغالبًا ما تكون خروجات رمضان بعد الإفطار أو خلال الوقت المتبقي بعد صلاة التراويح حتى موعد السحور.

"الوطن" تقدم مجموعة من الفعاليات التي يمكنك الاختيار من بينها، وتتضمن ما يلي:

- مسرح القاهرة للعرائس يقدم العرض الأصلي لأوبريت "الليلة الكبيرة" على مسرح الهناجر الساعة 9 مساءً، والدخول مجانًا.

- عرض مسرحية "اللي فاهم يقول" على مسرح الفلكي الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل "نوران أبو طالب" بمركز درب 1718 ضمن سلسلة حفلات "مزيكا في السطح" الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- المايسترو "هشام جبر" يقدم حفل موسيقي شرقي بصحبة سيمفونية القاهرة في دار الأوبرا الساعة 9:30 مساءً، وأسعار التذاكر 45 و60 و85 جنيهًا.

- حفل الفنان "جورج كازازيان" يقدم حفل موسيقي في مركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية في القاهرة الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

- حفل الشيخ ياسين التهامي على خشبة المسرح المكشوف في الأوبرا الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.