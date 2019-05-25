بدأت منصة Watch iT الاستعداد لتحميل المحتوى الرقمي للمكتبة الرقمية للتلفزيون المصري، وذلك بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، الذي جاء في إطار الحفاظ على المحتوى المصري سواء ما جرى إنتاجه سابقا أو حاليا من التليفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية.

وأكدت إدارة منصة Watch iT، دورها كمنصة وطنية تحمي التراث القومي المتمثل في الحقوق الرقمية التي طالما جرى انتهاكها على مواقع إعلانية لا تعود بالنفع على أصحاب الحقوق مثل التليفزيون المصري، وتحرص المنصة على تقديم مختلف أنواع المحتوى وستعلن تباعا عن أحدث ما يتم ضمه.

َوأفادت منصة Watch iT ان إدارتها لحقوق المحتوى الرقمي لمكتبة التليفزيون يأتي ضمن دورها كإحدى الشركات الوطنية وواجبها في الحفاظ على تلك الثروة، مضيفة: ويمتد دورها للعمل على تحقيق عوائد مادية لصالح التليفزيون المصري بدلا من النشر على مواقع إعلانية لا تحقق مقابل يذكر أو تركها لمغتصبي المحتوى على الإنترنت، ومع زيادة عدد المشتركين على المنصة تكون تلك العوائد مصدرا أساسيا من مصادر دخل التليفزيون المصري.

وتؤكد المنصة، أنها لن تعرض أي مصنف فني دون التأكد من المستندات التي تثبت قانونية الحقوق الرقمية من خلال لجنة متخصصة تقوم بذلك.

ويمكنك الوصول إلى المنصة من خلال موقعها على الإنترنت www.watchit.com أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود على متجر "جوجل بلاي" أو "أبل ستور".