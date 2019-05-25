أعلن رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، اليوم السبت، عن استكمال رصف المرحلة الثانية من محور تنيدة ـ منفلوط بطول 50 كم بتكلفة 585 مليون و600 ألف جنيه.

وأكد أيمن، أن المحور يربط بين مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، ومركز منفلوط بأسيوط، بإجمالي 298 كم، وجار تنفيذ المحور على 3 مراحل انتهى الجهاز من رصف المرحلة الأولى بطول 48 كم وبتكلفة 189 مليون جنيه، ويستكمل مهندسو الجهاز بالمحافظة حاليًا، تنفيذ المرحلة الثانية، بطول 50 كم وبتكلفة 585.6 مليون جنيه، والتي سيجري الانتهاء منها في 30 يونيو 2020.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من المحور تتضمن رصف الـ200 كم، والتي تتكلف 2 مليار جنيه، ويتولى تنفيذها القوات المسلحة، وسينتهي المشروع بأكمله في نهاية ديسمبر 2021.